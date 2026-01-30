Haberler

Şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Güncelleme:
Ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldığında 59 yaşındaydı. Sarıyer'deki özel hastanede tedavi gören Ürek'in vefatı, sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı.

Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi teşhisiyle acilen hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan sanatçıdan acı haber geldi. 59 yaşındaki Fatih Ürek, bu akşam Sarıyer'de tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. - İSTANBUL

