Şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi teşhisiyle acilen hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan sanatçıdan acı haber geldi. 59 yaşındaki Fatih Ürek, bu akşam Sarıyer'de tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa