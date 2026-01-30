Şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

Şarkıcı Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi teşhisiyle acilen hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan sanatçıdan acı haber geldi. 59 yaşındaki Fatih Ürek, bu akşam Sarıyer'de tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. - İSTANBUL