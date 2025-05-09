Şarkıcı Begüm Polat'a yasa dışı bahis soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde artan yasa dışı bahis reklamlarına karşı yürütülen soruşturmalar kapsamında şarkıcı Begüm Polat hakkında resmi bir inceleme başlattı. Soruşturmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yasa dışı içeriklerin medyada yer bulmasını önlemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde yürütüldüğü öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Begüm Polat'ın 2024 yılının Kasım ayında konuk olduğu bir televizyon programında kullandığı bardakta yer alan yazı, yetkililerin dikkatini çekti. İddialara göre söz konusu bardakta, yasa dışı bahis sitelerinden birine ait olduğu değerlendirilen bir ifade yer alıyordu.

İFADE VERDİ

Bu durum, şarkıcının programdaki görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonrası resmi soruşturma dosyasına girdi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Begüm Polat savcılıktaki ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Polat, söz konusu bardağın reklam içerdiğinden haberdar olmadığını belirterek, "Ben sadece programa odaklanmıştım. Bardakta ne yazdığını fark etmedim. Böyle bir suça bilerek karışmam söz konusu olamaz," ifadelerini kullandı.