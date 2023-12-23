Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında eşi ile eğlenirken çevresine verdiği rahatsızlık nedeniyle dışarı çıkarılan ardından işletmecilerle kavga eden ve polise mukavemet eden şarkıcı Atilla Taş tutuklandı.

Beşiktaş Köyiçi'nde bir barda bugün gece saatlerinde eşi Meltem Taş ile birlikte eğlenen şarkıcı Atilla Taş iddiaya göre aşırı sarhoş olup çevresine rahatsızlık verdi. Bunun üzerine dışarı çıkarılan Taş, bu kez işletmeciler ile kavga etmeye başladı. Bağırma ve çığlık sesi duyulması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince eğlence mekanına gidildi. Olaya müdahale eden polis ekiplerine de fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfür eden Atilla ve Meltem Taş gözaltına alındı.

Atilla ve Meltem Taş emniyetteki işlemlerinin ardından "polise mukavemet", "darp" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi. Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.