Sarıyer Maslak'ta Plaza İnşaatında Yangın Çıktı

Sarıyer Maslak'ta bulunan plaza inşaatının bahçesinde bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yapımı devam eden plaza inşaatının bahçesinde bulunan ve inşaatta çalışan işçilerinin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından yükselen dumanları gören işçiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahalede bulundu. Yangın esnasında oluşan panik itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından sona erdi.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, konteynerde yangın sonrası maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL