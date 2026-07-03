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Sarıyer'de yer altı kablolarında yangın paniği

Sarıyer'de yer altı kablolarında yangın paniği
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İstanbul Sarıyer'de yer altı elektrik kablolarında çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Bir vatandaşın yangın tüpüyle müdahale ettiği olayda itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer altı elektrik kablolarında çıkan yangın, çevrede korku dolu anlar yaşattı. Alevlerin yükseldiği ve zaman zaman parlamaların meydana geldiği yangına ilk müdahaleyi bir vatandaş yangın tüpüyle yaptı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, bugün öğle saatlerinde Sarıyer ilçesi İstinye Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde altından geçen yer altı elektrik kablolarından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre sonra alevlerin yükselmesiyle çevrede paniğe neden olan yangına, ilk müdahaleyi bir vatandaş yangın tüpüyle yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, gerçekleştirilen soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangın sırasında yer altı kablolarında zaman zaman parlamalar meydana gelirken, yaşanan korku dolu anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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