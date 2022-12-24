Sarıyer'de tırın çarptığı otomobilin içinden ceset çıktı

Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü şok geçirirken, otomobilin arka koltuğunda üzeri kapalı bir kadın cesedi bulundu.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Sarıyer Demirci Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobile 34 KL 0339 plakalı tır arkadan çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücüsü şok geçirdi. Olay yerinde sürücünün yardımına koşan vatandaşlar otomobilin arka koltuğunda sırt üzeri yatmış ve üzeri kapalı yaşlı kadını gördü. Durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildiren vatandaşlar otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı.

Kısa sürede olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücü de ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Kadının kaza esnasında mı yoksa önceden mi öldüğünün Adli Tıp'taki yapılan incelemeler sonrası netlik kazanacağı öğrenildi. - İSTANBUL