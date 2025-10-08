Haberler

Sarıyer'de Tıra Çarpan Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

Güncelleme:
Sarıyer'de park halindeki tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü, olay yerini terk ederek kayıplara karıştı. Kazada yaralanan ya da ölen kimse olmazken, polis firari sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza 23.00 sıralarında Emirgan Mahallesi Baltalimanı Çayır Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 BSM 508 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 34 PPJ 69 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası ticari aracın sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda yaralanan ya da ölen kimse olmazken kazanın yaşandığı caddede kısa süreli trafik meydana geldi. Kazaya karışan araç çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı. Yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlatırken, firari sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

