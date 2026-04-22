Sarıyer'deki silahlı saldırıyla ilgili suç örgütü üyesi 6 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Sarıyer'de bir kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili olarak 6 suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Olayın bir suç örgütünün lideri tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

İstanbul Sarıyer'de bir kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin suç örgütü üyesi oldukları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de, bir kişinin silahlı saldırı sonucu yaralandığı olaya ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmada olayı gerçekleştiren şüphelinin hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan, ülke geneli ve uluslararası alanda liderliğini yurt dışında bulunan bir şahsın yaptığı suç örgütüne mensup olduğu tespit edildi.

Emniyet ekipleri, olaya ilişkin 18 Nisan'da yaptığı ilk operasyonda 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 5 şüphelinin daha bulunduğu tespit edildi. 21 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
