Sosyal medya üzerinden başlayan husumet kanlı bitti: 1 yaralı

İstanbul'da bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, olayın sosyal medya üzerinden başlayan husumet nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 14 Haziran'da Sarıyer İstinye Mahallesi'nde bir iş yerine ait park halinde bulunan bir aracın kurşunlanması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda aynı olay kapsamında B.D. (38) isimli şahsın içerisinde bulunduğu araca da ateş açıldığı ve şahsın yaralandığı belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayı M.A. (28) isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. M.A isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda olayın sosyal medya üzerinden başlayan husumet nedeniyle meydana geldiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı