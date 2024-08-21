Sarıyer'de paylaştığı fotoğraf yüzünden öldürülen 16 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - İstanbul Sarıyer'de ' Ayazağa kedileri geliyorum' yazılı duvarın önünde fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından paylaşan Emir Koçhanbir grup çocuk tarafından darp edilmiş, Koçhan kaldırıldığı hastanede ise ölmüştü. Koçhan'ın cenazesi bugün dualar ve gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı.

Sarıyer Ayazağa'da 17 Temmuz'da 'Ayazağa kedileri geliyor' yazılı duvarın önünde fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabında paylaşan Emir Koçhan olaydan sonra duruma öfkelenen bir grup çocuk tarafından sokakta darp edilmişti. Aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan Koçhan, kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybederken olayla ilgili ise 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Koçhan, Kağıthane Hamidiye Ulu Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Emir Koçhan'ın annesi Nurşen Koçhan, babası ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

"Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız"

Öldürülen Emir Koçhan'ın babası Sedat Koçhan, "Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu işi bırakmayacağız. Sonunda ne olursa olsun hiç önemli değil. Sonuna kadar takipçisi kalacağız. Sonuna kadar da bu işin sonunu bırakmayacağız. Başka da bir şey söylemek istemiyorum şu an. Allah başka kimsenin başına vermesin çok zor bir şey. Allah insanlara evlat acısı göstermesin. Başka bir şey konuşamıyorum" diye konuştu.