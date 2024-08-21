Üye Girişi
Haberler

Sarıyer'de paylaştığı fotoğraf yüzünden öldürülen 16 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sarıyer'de 'Ayazağa kedileri geliyorum' yazılı duvarın önünde fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından paylaşan Emir Koçhanbir grup çocuk tarafından darp edilmiş, Koçhan kaldırıldığı hastanede ise ölmüştü. Koçhan'ın cenazesi bugün dualar ve gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı.

Sarıyer'de paylaştığı fotoğraf yüzünden öldürülen 16 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - İstanbul Sarıyer'de ' Ayazağa kedileri geliyorum' yazılı duvarın önünde fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından paylaşan Emir Koçhanbir grup çocuk tarafından darp edilmiş, Koçhan kaldırıldığı hastanede ise ölmüştü. Koçhan'ın cenazesi bugün dualar ve gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı.

Sarıyer Ayazağa'da 17 Temmuz'da 'Ayazağa kedileri geliyor' yazılı duvarın önünde fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabında paylaşan Emir Koçhan olaydan sonra duruma öfkelenen bir grup çocuk tarafından sokakta darp edilmişti. Aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan Koçhan, kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybederken olayla ilgili ise 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Koçhan, Kağıthane Hamidiye Ulu Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Emir Koçhan'ın annesi Nurşen Koçhan, babası ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

"Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız"

Öldürülen Emir Koçhan'ın babası Sedat Koçhan, "Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu işi bırakmayacağız. Sonunda ne olursa olsun hiç önemli değil. Sonuna kadar takipçisi kalacağız. Sonuna kadar da bu işin sonunu bırakmayacağız. Başka da bir şey söylemek istemiyorum şu an. Allah başka kimsenin başına vermesin çok zor bir şey. Allah insanlara evlat acısı göstermesin. Başka bir şey konuşamıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sosyal Medya İstanbul Ayazağa Sarıyer 3-sayfa Çocuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Midtjylland Slovan Bratislava CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Midtjylland Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Malmö Sparta Prag CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Malmö Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta, nerede yapılacak? Dinamo Kiev Salzburg CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Dinamo Kiev Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oropouche virüsü nedir? Oropouche virüsü belirtileri nelerdir? Nasipse Adayız filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nasipse Adayız filmi ne zaman, nerede çekildi? El Değmemiş Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? El Değmemiş Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi? YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölümlü Dünya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümlü Dünya filmi ne zaman, nerede çekildi? Tam Gaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tam Gaz filmi ne zaman, nerede çekildi? ANKARA'DA YANGIN: Son dakika Ankara'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Kaçış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kaçış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi? Arda İbrahim Akgün kimdir? Arda İbrahim Akgün nereli, kaç yaşında? Arda İbrahim Akgün hangi takımlarda oynadı? Arda Güler neden maskeli? Arda Güler sakatladı mı? S SPORT FREKANS BİLGİLERİ S Sport Plus ücretsiz mi? S Sport Plus şifresiz izlenir mi? 2025 asgari ücret ne kadar olur? 2025 asgari ücret ne kadar olacak, tahminler ne? 2025 asgari ücret zammı son durum! Çağatay Ulusoy Centilmen filminin konusu ne? Centilmen filmi ne zaman çıkacak? HAMSTER KOMBAT 21 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?
title