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Sarıyer’de parkta bir kişi ölü halde bulundu

Sarıyer’de parkta bir kişi ölü halde bulundu
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Sarıyer’de parkta bir kişi ölü olarak bulundu.

Sarıyer'de parkta bir kişi ölü olarak bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Sarıyer İstinye Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre parka gelen vatandaşlar yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin ilk incelemesinde isminin Enes Gürsu olduğu öğrenilen vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gürsu'nun cansız bedeni ölüm sebebinin öğrenilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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