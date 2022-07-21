Otobüse binmek isteyen çocuğu tekme tokat dövdü! Yürek burkan anlar kamerada

Ayazağa Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde geçen pazartesi günü öğlen saatlerinde, bir kadın İETT otobüsüne kendisiyle binmek isteyen kız çocuğunu döverek indirmeye çalıştı.

YÜREK BURKAN ANLAR KAMERADA

Çocuk otobüsten inmek istemeyince, kolundan tutarak otobüsten dışarı attı. Gözyaşları içinde yeniden otobüse binmeye çalışan çocuğu bu kez de tekmeleyen kadın, kaldırıma doğru sürükledi. Çevredekiler çocuğun uğradığı şiddeti cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

"CEZAEVİNE GİDİYORUM, NASIL GÖTÜREYİM?"

Olaya tanık olan Melik Taha Sarıdemir, "Bir kadın bebek arabasıyla bindi. Yanında bir de kız çocuğu vardı. Önce kızı bindirdi, sonra bağırdı, vurdu. Otobüsün kapısında kıza tekme attı. İnsanlar tepki gösterince de, 'Cezaevine gidiyorum, çocuğu nasıl götüreyim' dedi. Sonra kızı tutup sürükledi, dışarı attı. Otobüse binip, gitti" şeklinde anlattı.