Sarıyer'de motosiklet otomobile çarptı, 2 ağır yaralı

Sarıyer'de kontrolden çıkan motosiklet otomobile çarptı: 2 ağır yaralı

İSTANBUL - Sarıyer'de kaygan yolda kontrolden çıkan motosiklet, seyir halindeki otomobile çarptı. Motorcu ve motosiklette yolcu konumunda bulunan arkadaşı ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Pınar Mahallesi Katar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Emirhan G. idaresindeki 34 FAD 750 plakalı KTM marka motosiklet, kaygan yolda kontrolden çıkarak cadde üzerinde seyreden 34 MTR 713 plakalı Maserati marka otomobile çarpıştı. Kaza sonrasında motosiklet sürücüsü Emirhan G. ve motosiklette yolcu konumunda bulunan arkadaşı Semih D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Eğitim Araştırma hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenilirken, kaza sonrası motosikletin parçaları yola savruldu ve araç kullanılamaz hale geldi. Motosikletin çarptığı araçta da hasar meydana gelirken sürücüsünün yaralanmadığı bildirildi.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması sonrası trafik normalde dönerken yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.