Haberler

Mantar toplamak için Rumelifeneri'nde kaybolan kadın saatler sonra bulundu

Mantar toplamak için Rumelifeneri'nde kaybolan kadın saatler sonra bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer'de mantar toplamak için giden 57 yaşındaki Ayfer Özmen, saatler süren arama çalışmalarının ardından hafif yaralı olarak bulundu. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, kaybolduğu bölgedeki ormanlık alanda Özmen'i bulmak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Sarıyer'de mantar toplamak için öğleden sonra Rumelifeneri'ne giden Ayfer Özmen (57) kayboldu. Özmen saatler süren arama çalışmasının ardından hafif yaralı olarak bulundu.

İddiaya göre, Kağıthane Sanayi Mahallesi'ndeki evinden arkadaşlarıyla çıkan ve Rumelifeneri'ne mantar toplamak için giden Ayfer Özmen'den 17.30 itibarıyla haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı jandarmaya ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kayıp kadını bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Kayıp kadın yaralı olarak bulundu

Gece saatlerinde kadar süren arama çalışmalarının ardından kayıp Özmen hafif yaralı olarak bulundu. Özmen'in Rumelifeneri istikametinde bulunan ormanlık alanda uçurumun kenarında bulunurken yaralı kadını kurtarma çalışmaları başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim

"Güzellikle vermezlerse, ekonomisini çökertirim"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu

Ünlü oyuncudan tesettür yorumu: Çok konforlu
Sokak ortasında silahla vurulmuş halde bulunan bir kişi hayatını kaybetti

Sokaktan gelen sesleri duyan hemen polisi aradı, altından dram çıktı
Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi
Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı

Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı
Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu

Ünlü oyuncudan tesettür yorumu: Çok konforlu
Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş

Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu

İşte siyasi partilerin hazineden alacakları yardım miktarı