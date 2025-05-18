Sarıyer'de Kullanılmayan Ahşap Evde Yangın Çıktı

Sarıyer'de kullanılmayan ahşap ev, alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, İstinye'de bulunan kullanılmayan ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. - İSTANBUL