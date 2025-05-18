Sarıyer'de Kullanılmayan Ahşap Evde Yangın Çıktı
İstinye'de bulunan kullanılmayan ahşap evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf etti ve yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Sarıyer'de kullanılmayan ahşap ev, alev alev yandı.
Edinilen bilgilere göre, İstinye'de bulunan kullanılmayan ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa