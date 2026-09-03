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Sarıyer'de yangın: 8 kişi son anda kurtarıldı

Sarıyer'de yangın: 8 kişi son anda kurtarıldı
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İstanbul Sarıyer’de 4 katlı bir binanın zemin katında yangın çıktı.

İstanbul Sarıyer'de 4 katlı bir binanın zemin katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalan 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi'nde site içerisinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın zemin katında bulunan kurutma makinesinden bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederken binada mahsur kalan 8 kişi güvenli şekilde merdivenle tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

"Farkında değillerdi"

Yangının çıktığını binadan bulunan Ahmet Uyar, "Aşağı katta kurutma makinesi vardı galiba, oradan bir alev çıkmış. Annem fark etti, biz balkonda oturuyorduk. Aşağı indim, tıkladım kapıyı. 'Yangın çıkıyor galiba, farkında mısınız?' dedim. Farkında değillerdi. Ondan sonra orada yangın tüpü vardı, bir söndürmeyi denedim ama olmadı. Ondan sonra baktım işin ucu kaçıyor, hemen 112'yi aradım. Ailemi de aldım, çıktım apartmandan. Herkesin başına gelebilir ama kimse başına gelmeden hayal etmiyormuş, onu fark ettim. 112'ye güvenin" dedi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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