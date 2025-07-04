Sarıyer'de Kıyıya Vuran Cesedin Kimliği Belirlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer Yeniköy açıklarında kıyıya vuran cesedin 73 yaşındaki Haydar Akdeniz'e ait olduğu belirlendi. Olay, denizde hareketsiz bir kişi görenlerin ihbarı sonrasında ortaya çıktı. Polis, Akdeniz'in teknesinde rahatsızlanarak denize düşmüş olabileceğini değerlendiriyor.

Sarıyer'de kıyıya vuran cesedin 73 yaşındaki Haydar Akdeniz'e ait olduğu belirlendi.

Olay saat Sarıyer Yeniköy iskelesi açıklarında dün saat 21.00 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre denizde hareketsiz bir kişi olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilmiş, denizden çıkarılan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda denizden çıkarılan kişinin Tarabya'da teknesinde yaşayan Ali Haydar Akdeniz (73) olduğu öğrenildi. Polis, Akdeniz'in teknesinde rahatsızlanarak denize düşmüş olabileceğini değerlendirirken, olaya ilişkin inceleler sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Uzaylı Zekiye'nin yıldızı Seden Kızıltunç seneler sonra görüntülendi

'Uzaylı Zekiye' olarak hafızalara kazanmıştı! Son hali ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu

Tepki çığ gibi! Vefat eden Jota için 2022'de yapılan yorum gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.