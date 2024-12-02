Sarıyer'de Kayıp Kardeşlerin Denize Düşüş Anı Kamerada

Sarıyer'de 2 kardeşin denize düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı

İSTANBUL - Sarıyer kayıp 2 kardeşin denize düştüğü anın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kardeşlerden birinin ayağının kayması sonucu denize düştüğü diğerinin de arkasından atladığı görülüyor.

Sarıyer'de 23 Kasım'da saat 18.00 sıralarında sahilde yürüyen Ayşe Can'ı denize düşmüş, kardeşi Velat Can da onu kurtarmak arkasından suya atlamıştı. İki kardeş, şiddetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle ortadan kaybolmuştu. Kardeşlerin denize düştüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ayağı kayan Ayşa Can'ın denize düştüğü, ablasının denize düştüğünü gören Velat Can'ın arkasından atladığı görülüyor.