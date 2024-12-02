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Sarıyer'de Kayıp Kardeşlerin Denize Düşüş Anı Güvenlik Kamerasında

Sarıyer'de Kayıp Kardeşlerin Denize Düşüş Anı Güvenlik Kamerasında
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Sarıyer'de 23 Kasım'da denize düşen Ayşe Can ve kardeşi Velat Can'ın olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ayşe Can'ın ayağının kayması sonucu düşüp, kardeşi Velat'ın onu kurtarmak için arkasından suya atladığı anlar yer alıyor.

Sarıyer kayıp 2 kardeşin denize düştüğü anın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kardeşlerden birinin ayağının kayması sonucu denize düştüğü diğerinin de arkasından atladığı görülüyor.

Sarıyer'de 23 Kasım'da saat 18.00 sıralarında sahilde yürüyen Ayşe Can'ı (29) denize düşmüş, kardeşi Velat Can (23) da onu kurtarmak arkasından suya atlamıştı. İki kardeş, şiddetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle ortadan kaybolmuştu. Kardeşlerin denize düştüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ayağı kayan Ayşa Can'ın denize düştüğü, ablasının denize düştüğünü gören Velat Can'ın arkasından atladığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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