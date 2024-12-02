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Sarıyer'de Kaybolan İki Kardeş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sarıyer'de Kaybolan İki Kardeş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Sarıyer'de denize düşerek kaybolan Ayşe ve Velat Can kardeşleri bulmak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sualtı arama ekipleri görevlendirildi. Arama çalışmaları şiddetli rüzgar ve dalgalar altında sürüyor.

Sarıyer denizde kaybolan 2 kardeşi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın iki adet üzerinde Sualtı Arama Robotu bulunan botu da görevlendirildi. Bir yandan balık adamlar bir yandan da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı iki kardeşi bulmak için dalış yaptı.

Sarıyer'de 23 Kasım'da saat 18.00 sıralarında sahilde yürüyen Ayşe Can'ı (29) denize düşmüş, kardeşi Velat Can (23) da onu kurtarmak arkasından suya atlamıştı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle ortadan kaybolan iki kardeşi arama çalışmaları sürüyor. Balık adamlar denize dalarak iki kardeşi bulmaya çalışırken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Kuzey Deniz Saha Sualtı Harekat Komutanlığından iki adet üzerinde Sualtı Arama Robotu bulunan botu da görevlendirildi. Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığına bağlı Birinci Sınıf Dalgıç özel ihtisaslı personelden oluşan Sualtı Arama Kurtarma Timi, iki kardeşi arama çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Beşiktaş açıklarında Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) dalışı yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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