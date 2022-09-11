Sarıyer'de kavgada kafasına bardakla vurulan şahıs yaralandı Sözlü tartışma kavgaya dönüştü, bardakla yaralanan şahıs havaya ateş açtı Sarıyer Yeniköy'de bulunan ünlü bir balıkçı restoranında çıkan kavgada başına bardakla vurularak yaralanan bir kişi, tabancayla havaya ateş etti.

Sarıyer'de kavgada kafasına bardakla vurulan şahıs yaralandı

Sözlü tartışma kavgaya dönüştü, bardakla yaralanan şahıs havaya ateş açtı

İSTANBUL - Sarıyer Yeniköy'de bulunan ünlü bir balıkçı restoranında çıkan kavgada başına bardakla vurularak yaralanan bir kişi, tabancayla havaya ateş etti. Başında bardak kırılan kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Sarıyer Yeniköy'de bulunan ünlü bir balıkçı restoranında meydana geldi. İddiaya göre, balıkçıda bulunan ve iki ayrı masada oturan iki kişi arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavgada bir kişi tartıştığı kişinin başına bardakla vurdu. Başında bardak kırılan kişi yaralanırken üzerinde bulunan tabancayı çıkaran yaralı havaya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine bir çok polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken başına bardak vurulması sonucu yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kör kurşunlar kimseye isabet etmedi

Olayda şans eseri havaya sıkılan kurşunlar kimseye isabet etmedi. Bardak ile başı yaralanan kişi dışında başka bir yaralı olmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri balıkçıda inceleme yaparak boş kovanlara el koydu.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.