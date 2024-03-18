Sarıyer'de kafeteryanın önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL - Sarıyer Maslak'ta bir kafeteryanın önünde çıkan silahlı çatışmada iddiaya göre, aralarında husumet bulunan 3 Türk uyruklu İsveç vatandaşıyla bir başka Türk uyruklu İsveç Vatandaşı olduğu öğrenilen Mazlum Ayrancı arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Mazlum Ayrancı olay yerinde hayatını kaybederken Umut Koyuncu ise bacağından yaralandı. 3 saldırgan olay yerinden kaçarken polis ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürüyor.