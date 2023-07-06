Sarıyer'de Kadın ve Kayınvalidesini Öldüren Adam İntihar Etti
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Sarıyer'de Erdal Şahin, tartıştığı eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi S. Şahin'i öldürüp intihar etti. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu, Erdal Şahin, eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesinin öldüğü tespit edildi. Mehmet Şahin'in ise kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
SARIYER'de Erdal Şahin, tartıştığı eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi S. Şahin'i öldürüp intihar etti.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa
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