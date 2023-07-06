Üye Girişi
Haberler

Sarıyer'de Kadın ve Kayınvalidesini Öldüren Adam İntihar Etti

3. Sayfa Haberleri

Sarıyer'de Erdal Şahin, tartıştığı eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi S. Şahin'i öldürüp intihar etti. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu, Erdal Şahin, eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesinin öldüğü tespit edildi. Mehmet Şahin'in ise kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

SARIYER'de Erdal Şahin, tartıştığı eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi S. Şahin'i öldürüp intihar etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Şahin Kalp Krizi Sarıyer İntihar 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title