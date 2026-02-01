Sarıyer'de aynı yerde aynı şekilde ikinci kez bir araç mendirekte asılı kaldı. O anlar kamerada

Haberler

Sarıyer'de gündüz saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün aracı mendirekten denize uçmuştu. Aynı yerde gece saatlerinde ikinci bir kaza meydana geldi ve sürücü aynı şekilde mendirekte asılı kaldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Sarıyer Rumeli Kavağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 BES 340 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balıkçı barınağındaki mendirekte asılı kaldı. Denize düşmeye ramak kala duran otomobilin sürücüsü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olayda sürücü yaralanmazken asılı kalan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Otomobilin denize düşmeye ramak kaldığı anlar balıkçı barınağının güvenlik kamerasında görüntülendi. Görüntülerde aracın yoldan çıktığı ve asılı kaldığı anlar görülüyor. - İSTANBUL

