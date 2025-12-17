Haberler

Sarıyer'de üst katı kayıp gecekonduya yaslanan bina havadan görüntülendi

Sarıyer'de üst katı kayıp gecekonduya yaslanan bina havadan görüntülendi
Güncelleme:
Sarıyer'de zemin kayması sonucu üst katında çatlama olan bir bina, gecekonduya yaslanarak durdu. Olayda zarar gören petshop dükkanının sahibi, çökme anında duyduğu sesin korkutucu olduğunu ifade etti.

Sarıyer'de, zemininde meydana gelen kayma nedeniyle üst katında çatlama olan ve arkasında bulunan gecekonduya yaslanan 2 katlı bina dron ile havadan görüntülendi. Olayın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Olay, gece 01.00 sıralarında Sarıyer Derbent Mahallesi Akgün Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre 2 katlı binanın üst katında sokak hizasında yer alan petshop dükkanının zemini henüz bilinmeyen sebeple çatlamıştı. Çatlak sonrası üst katı geriye doğru kayan bina, arkasındaki bir gecekonduya yaslanmıştı. Kayma sebebiyle camları da kırılan dükkan ve alttaki evin girişi mühürlenmişti. Bina dron ile görüntülenirken olayın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

"Pat pat diye tuğlalar patladı"

Çöken dükkanın sahibi İbrahim Akyüz, "Gece saat 00.30 sıralarında evde otururken bir ses duyduk. Pat pat diye tuğlalar patladı. Sonra dışarı çıkıp baktık. Dükkan çökmüş. Ardından itfaiye ekiplerine haber verdik. Geldiler baktılar önlem almaya çalışıyorlar. Daha önce çökme riski yoktu. 35 yıldır bu dükkan burada. Bu sürede de hiçbir şey olmadı. Çökme nedenini biz de bilmiyoruz. Az önce başkan ile görüştüm bilirkişi gelip bakacağını söyledi. Ne karar verecek bilmiyoruz. Dükkanı ve alttaki evin girişini mühürlediler. Mülk sahibi biziz. Burası petshop dükkanıydı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

500

