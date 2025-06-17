Sarıyer'de İETT Otobüsünde Yangın Çıktı

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Sarıyer'de motor kısmında yangın çıkan İETT otobüsü, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kimse yaralanmazken, olay sonrası bölgedeki trafik normale döndü.

Sarıyer'de motor kısmında yangın çıkan İETT otobüsü itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın 19.00 sıralarında Sarıyer PTT Evleri Mahallesi Hacıosman Bayırı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 JA 7773 plakalı 42HM kodlu Bahçeköy-Hacıosman seferi yapan İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangının çıktığı esnada otobüs sürücüsü, içindeki yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışmalarının ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Otobüs yangınında kimse yaralanmazken bölgede kısa süreli trafik oluştu. Yanan otobüsün çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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