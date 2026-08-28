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Sarıyer'de İETT otobüsü kaygan yolda bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Sarıyer'de İETT otobüsü kaygan yolda bariyerlere çarptı: 2 yaralı
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Sarıyer’de yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü bariyerlere çarptı.

Sarıyer'de yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü bariyerlere çarptı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Sarıyer Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde meydana geldi İstinye Dereiçi-Zincirlikuyu seferi yapan 29 nolu İETT otobüsü, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çevrede bulunan evlere metreler kala durabilen otobüsteki 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaymasın diye taşla durdurdular

Öte yandan, otobüs çekici gelene kadar durduğu yerden kaymasın diye lastiklerine vatandaşlar tarafından taş konulduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Çekici yardımıyla çekilen otobüsün kaza alanından götürülmesi sonucu cadde yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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