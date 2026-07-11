Sarıyer'de yol ortasında gerginlik: "Neden hızlı gittin?" tartışması kamerada

İstanbul Sarıyer'de bulunan Rumeli Fener Yolu'nda hatalı sollama yaptığı öne sürülen bir sürücü ile diğer araç sürücüsü arasında sözlü tartışma yaşandı. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Rumeli Fener Yolu'nda trafikte yaşanan tartışma araç kamerası tarafından kaydedildi. İddiaya göre hatalı sollama yapan bir sürücü, bir süre sonra diğer aracın önünü keserek sürücüyle tartışmaya başladı. Taraflar arasında "Neden sollarken hızlı gittin?" sözleriyle başlayan tartışma kısa süreli gerginliğe neden oldu. Taraflar arasında başlayan küfürleşme sonrasında şahıslar araçlarıyla olay yerinden ayrıldı.

Trafikte yaşanan sözlü tartışma anları ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı