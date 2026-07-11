Haberler

Sarıyer'de yol ortasında gerginlik: "Neden hızlı gittin?" tartışması kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sarıyer Rumeli Fener Yolu'nda hatalı sollama yaptığı iddia edilen bir sürücü ile diğer araç sürücüsü arasında sözlü tartışma yaşandı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

İstanbul Sarıyer'de bulunan Rumeli Fener Yolu'nda hatalı sollama yaptığı öne sürülen bir sürücü ile diğer araç sürücüsü arasında sözlü tartışma yaşandı. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Rumeli Fener Yolu'nda trafikte yaşanan tartışma araç kamerası tarafından kaydedildi. İddiaya göre hatalı sollama yapan bir sürücü, bir süre sonra diğer aracın önünü keserek sürücüyle tartışmaya başladı. Taraflar arasında "Neden sollarken hızlı gittin?" sözleriyle başlayan tartışma kısa süreli gerginliğe neden oldu. Taraflar arasında başlayan küfürleşme sonrasında şahıslar araçlarıyla olay yerinden ayrıldı.

Trafikte yaşanan sözlü tartışma anları ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var

Ankara'nın gözde belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Resmi Gazete'de yayımlandı! Memurların tazminat sistemi değişti

Memurlara müjde! Tazminat sistemi değişti, maaşlar artacak
Kemal Sunal'ın 'İnatçı' filmine ev sahipliği yapan tarihi taş köprüyü yaktılar

"İnatçı" filmi burada çekilmişti: Tarihi taş köprüyü ateşe verdiler
ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası

İran'da beklenmedik kriz! Savaşın başından beri olmayan oldu
40 ay boyunca yaşadığını kanıtlamaya çalıştı: 'Gözün aydın' diyerek müjdeyi verdiler

40 ay kanıtlamaya çalıştı, 'Gözün aydın' diyerek müjdeyi verdiler
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak? 'Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa...'

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı için o isim işaret edildi
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan, İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Portekizli modelden İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar