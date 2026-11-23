Sarıyer'de firari aslan aranırken ekipler uyuşturucu iğne atan tüfekle bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sarıyer'de dün akşam başlayan firari aslanı arama çalışmaları geniş bir alanda sürüyor. Aslanın bulunma ihtimaline karşın bölgede güvenlik önlemleri alınırken ekipler, uyuşturucu iğne atan tüfekle hazır bekletiliyor.
Sarıyer'de aslanının bulunma ihtimaline karşın ekipler, uyuşturucu iğne atan tüfekle hazır bekletiliyor.
Sarıyer'de dün akşam saatlerinde başlayan firari aslanı arama çalışmaları sürüyor. Ekipler çalışmaları geniş bir alanda gerçekleştirirken, bölgede güvenlik önlemleri de alındı. Aslanı arama çalışması kapsamında ekipler, uyuşturucu iğne atan tüfekle de hazır bekletiliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı