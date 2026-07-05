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Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
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Sarıyer'de serinlemek için denize giren 16 yaşındaki M.K., gözden kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından marina içindeki bir teknenin altında bulunan çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer'de serinlemek amacıyla denize giren 16 yaşındaki çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu. Marina içerisinde bulunan teknenin altında bulunan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.50 sıralarında Tarabya Caddesi üzerindeki sahil kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için denize giren 16 yaşındaki M.K. isimli çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından denizde arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.K., marina içerisinde demirli bulunan bir teknenin altında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Sudan çıkarılan çocuğa sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kalp masajı yapıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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