Sarıyer'de Deniz Kazası: Kaybolan Gençlerin Cansız Bedeni Bulundu

Sarıyer'de Deniz Kazası: Kaybolan Gençlerin Cansız Bedeni Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda kaybolan 22 yaşındaki Sedat Yağız ile 18 yaşındaki Enes Açıkça'nın cansız bedenleri Kilyos açıklarında bulundu. Olay, yasak olmasına rağmen denize girdikleri sırada meydana geldi.

Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda denizde kaybolan 22 yaşındaki Sedat Yağız'ın cansız bedeni Kilyos açıklarında bulundu.

Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda 29 Haziran Pazar günü saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda Sedat Yağız (22) ve Enes Açıkça (18) isimli iki genç yasak olmasına rağmen denize girmiş, kısa süre sonra dalgaların arasında kaybolmuştu. İhbar üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Enes Açıkça'nın cansız bedeni Kilyos Sahili'nde kıyıya vurmuş halde bulunmuştu. Bir süre sonra Sedat Yağız'dan da acı haber geldi. Yağız'ın cansız bedeni, Kilyos açıklarında Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerince bulundu. Yağız'ın cansız bedeni Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma tarihi netleşti iddiası

PKK silah bırakma için tarih verdi! Nerede yapılacağı da belli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
Okan Buruk tam 7 futbolcunun kalemini kırdı

Yeni sezonda yoklar! Tam 7 futbolcunun kalemini kırdı
Türkiye'nin mobilya devi İstikbal satılıyor

Türkiye'nin mobilya devi satılıyor
Inter'de Hakan krizi! Takım arkadaşı esip gürleyince başkan resti çekti

Takım arkadaşı esip gürleyince başkan resti çekti
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.