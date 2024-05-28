Sarıyer'de Araç Yan Yatarak Sıkıştı, Muhtar Hayatını Kaybetti

Sarıyer'de virajı alamayan araç yan yatarak sürüklenip bariyer ile otomobil arasında sıkıştı. Kazada Bahçeköy Kemer Mahallesi Muhtarı Fulya Türen Bayram hayatını kaybetti.

Kaza, 16.30 sıralarında Sarıyer Bahçeköy yolunda meydana geldi. İddiaya göre, virajı alamayan elektrikli araç yan yatarak savruldu. Ardından bariyerlere çarparak durabilen araç bariyer ile 53 HP 959 plakalı Skoda marka aracın arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri elektrikli aracın içinde sıkışan iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. İki kişi aracın üst kısmı kesilerek çıkarıldı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde Fulya Türen Bayram'ın hayatını kaybettiğini, yanında bulunan Süreyya Akkoca'nın ise yaralandığını belirledi. Yaralı Süreyya Akkoca tedavi edilmek üzere Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fulya Türen Bayram'ın, Sarıyer'de Bahçeköy Kemer Mahallesi Muhtarı olduğu öğrenildi. Polis kazayla alakalı inceleme başlattı. - İSTANBUL