Sarıkamış'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Sarıkamış'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yetkililer, yağışlı havalarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Sarıkamış'ta yağışlı havanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç şarampole devrildi, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kars-Sarıkamış kara yolu üzerindeki TOKİ konutları bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kars'tan Sarıkamış istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç, yağış nedeniyle yol kenarında biriken suya girdi.
Suyun etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kontrolden çıkarak yoldan savrularak şarampole devrildi.
Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, ekipler yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.