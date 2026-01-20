Haberler

Sarıkamış'ta uyuşturucu taciri 5 kişi tutuklandı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, Sarıkamış'ta 3 adrese yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte, 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Sarıkamış'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, 7 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Sarıkamış ilçesinde Sokak Satıcıları (Torbacı) olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 3 ikamete yapılan operasyon yapıldı.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 10 parça halinde toplam 207,05 gram Skunk ve 6 Sentetik Ecza Hap ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 7 kişi, "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 7 kişi Adliye'ye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen 7 kişiden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.K. (29), S.T. (24), F.Ö. (23), O.T. (23) ve H.Ö. (22) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Kars Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelenin etkin bir şekilde artarak devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
