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Sarıkamış'ta uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Sarıkamış'ta uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Sarıkamış'ta uçuruma yuvarlanan araçtaki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyü mevkiinde kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı, araçtaki 2 kişi yaralandı. Uçurumda mahsur kalan yaralılar ekiplerin koordineli çalışmasıyla çıkarılıp Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole uçan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıkamış'a bağlı Çamyazı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çamyazı yönüne seyreden araç kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan ve uçurumda mahsur kalan 2 yaralıya ulaşmak için ekipler çalışma başlattı.

İtfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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