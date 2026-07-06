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Sarıkamış'ta devrilen traktör için köylüler seferber oldu

Sarıkamış'ta devrilen traktör için köylüler seferber oldu
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Kazada yaralanan olmazken, köylülerin imece usulü çabasıyla traktör doğrultuldu.

Sarıkamış'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Kazada yaralanan olmazken, devrilen traktör için köylüler seferber oldu.

Kaza; Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Koçoğlu köyünde meydana geldi. Koçoğlu köyü kırsalında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir traktör yamaca devrildi. Kazanın ardından olay yerine koşan köy sakinleri, adeta bir dayanışma örneği sergiledi.

Çevredeki bir başka traktörün halatla destek verdiği kurtarma operasyonunda, onlarca köylü de kalın sapanlarla traktörün dengesini sağlamak için var gücüyle asıldı. Çevredekilerin heyecanlı yönlendirmeleri ve köylülerin imece usulü mücadelesi sayesinde devrilen traktör, uzun uğraşlar sonucunda kontrollü bir şekilde doğrultuldu. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, traktörde maddi hasar oluştu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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