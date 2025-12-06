Sarıkamış'ta silah ele geçirildi
Sarıkamış’ta bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ve fişek bulundu. Operasyon sırasında gözaltına alınan S. P. hakkında tahkikat başlatıldı.
Sarıkamış'ta bir kişinin üzerinde silah yakalandı.
Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince umuma açık yerlere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda durumundan şüphelenilen S. P.'nin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve içerisinde bulunan şarjörde 15 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak S. P. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa