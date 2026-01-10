Haberler

Sarıkamış'ta otomobil takla attı: 1 yaralı

Güncelleme:
Sarıkamış-Karakurt karayolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza ; Sarıkamış-Karakurt karayolunda meydana geldi. Sarıkamış'tan Erzurum istikametine seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp yan yanttı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hafif yaralanan sürücü ambulans ile Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının tedavisinin ayakta yapıldığı ve taburcu edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
