Haberler

Sarıkamış'ta kaybolan bir kişi bulundu

Sarıkamış'ta kaybolan bir kişi bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hayvan otlatırken kaybolan 17 yaşındaki Abdulsamet D., jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışmasıyla bulunarak ailesine teslim edildi.

Sarıkamış'ta kaybolan 17 yaşındaki bir kişi yapılan aramalar sonucunda bulunarak ailesine teslim edildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Boyalı köyü kırsalında hayvanlarını otlatmak amacıyla sabah evden ayrılan 17 yaşındaki Abdulsamet D.'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler tarafından yürütülen koordineli arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda kayıp olarak aranan Abdulsamet D. bulundu.

UMKE ekiplerince olay yerinde yapılan ilk sağlık değerlendirmesinde vatandaşın genel durumunun iyi olduğu tespit edilmiş olup, gerekli kontrollerin ardından ailesine teslim edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı

Son dönemin en büyük operasyonu! 81 ilde iki bakanlık harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi

Kupadan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! Ödediği hesap dudak uçuklattı
Bodrum'da dehşet! Restoranda kurşun yağmuruna tuttular

Turizm cennetinde dehşet anları! Restoranda kurşun yağdırdılar
Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık

Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu
Brad Pitt, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle maç oynanırken aşka geldi

Kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle canlı yayında aşka geldi
TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar

TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar
Dünyaca ünlü otomotiv devinden tarihi hata! 1265 müşteriye yanlış araç satıldı

Otomotiv devinden tarihi hata! Yüzlerce müşteriye yanlış araç satıldı
Atilla Taş'tan zehir zemberek Haluk Levent açıklaması

Haluk Levent'e demediğini bırakmadı, resmen öfkesini kustu