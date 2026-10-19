Sarıgül ailesinin mal varlığı soruşturmasında 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sarıgül ailesinin mal varlığı soruşturmasında 17 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıgül ailesi mal varlığı aklama soruşturmasında 17 şüphelinin emniyet işlemleri tamamlandı ve şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Müştekiler, kaynağı belirsiz paraların yurt dışına çıkarıldığını ve tehdit edildiklerini iddia etti.
Mustafa Sarıgül, Ömer Sarıgül ve Abdurrahman Emir Sarıgül hakkında yürütülen "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" soruşturması kapsamında, operasyonlarda yakalanan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 16, 17 ve 18 Ekim tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Müştekiler para transferleri ve tehdit iddiasında bulundu
Soruşturma dosyasındaki müşteki beyanlarında, kaynağı belirsiz paraların yurt dışındaki şirketler aracılığıyla yurt dışına çıkarıldığı, yatırım sözleşmelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmadığı ve suçtan elde edilen gelirlere yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı iddia edildi.
Müştekiler ayrıca, yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak amacıyla gazeteci Murat Ağırel aracılığıyla girişimde bulunduktan sonra Abdurrahman Emir Sarıgül tarafından tehdit edildiklerini ileri sürdü.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında gazeteci Murat Ağırel, Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil ve Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül'ün yanı sıra Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan bulunuyor.
Öte yandan, firari konumda bulunan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Abdurrahman Emir Sarıgül 18 Ekim günü avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim oldu.