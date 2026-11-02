Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli, bu sabah İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturmanın ikinci dalgasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 10'u gözaltına alınmıştı.

Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül Ailesi'ne yönelik yürütülen kara para soruşturmasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonların ikinci dalgasında şüphelilerden 10'u gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Orhan Yıldırım'ın ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında Metin Mevlüt Sarıgül de bulunuyordu.

Yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Zanlıların bu sabah soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayına sevk edildiği aktarıldı.

Soruşturmanın ilk ayağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı' iddialarına ilişkin Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında olduğu 22 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 84 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'de inanılmaz döngü! İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor

Haberi okuyanlar inanamıyor! Yine aynısı oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönem çok popülerdi! Oyuncu Kaan Girgin’in son görüntüsü dikkat çekti

90'ların yakışıklı jönüydü! Yıllar içindeki değişim dikkat çekti
Metin Hara'dan Adriana Lima ile ilgili iddialara yanıt: Bu sözler bana ait değil

Metin Hara'dan ilgili iddialara tepki: Bu sözler bana ait değil
Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi kötü haber

Korkulan oldu! Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha
Fon soruşturmasında 37 kişi 18 milyar 340 milyon TL iade etti

Milyarlar geri döndü! Rakam inanılmaz
Galatasaray'da patates krizi! Hem kovuldu hem yasak geldi

Bu görüntülerin bedeli çok ağır oldu

Karısı da oradaydı! Yarı çıplak sunucunun evli adama yaptığına bakın

Karısı da oradaydı! Yarı çıplak sunucunun evli adama yaptığına bakın
Antalya'da milyar dolarlık zirve! Dünyanın gözü Türkiye'de

Dünyanın iklim rotası burada çizilecek! Rakamlar dudak uçuklatır