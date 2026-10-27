Sarıgül ailesi soruşturmasında 3 tutuklama yapıldı, 5 şüpheliye ev hapsi verildi

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Sarıgül ailesine yönelik yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Mahkeme, şüpheliler Ramazan Argün, İbrahim Avcı ve Sofu Altınbaş'ın tutuklanmasına karar verdi. 5 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, 1 şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkeme işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler hakkında karar verildi.

3 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan Argün, İbrahim Avcı ve Sofu Altınbaş tutuklandı. Mahkemenin tutuklama kararı verdiği 3 şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

5 şüpheli hakkında ev hapsi

Şüpheliler Eyüp Birgün, Oktay Özkan, Erhan Naci İşözen, Mehmet Aygün ve Temel Aygün hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

6 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı

Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkın, Turgut Alkan, Kenan Malkoç ve Selami Cengiz hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

1 şüpheli serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Serkan Korkutata ise serbest bırakıldı.

Böylece son işlemler kapsamında 15 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Bir şüpheli de serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı