Sarıgül ailesi soruşturmasında 18 kişiye gözaltı kararı verildi, 16 kişi yakalandı

Sarıgül ailesi soruşturmasında 18 kişiye gözaltı kararı verildi, 16 kişi yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, 16 kişinin yakalandığı öğrenildi. Gözaltı kararı 18 kişiyi kapsarken, bunlardan 16'sı yakalandı.
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, 16 kişinin yakalandığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı