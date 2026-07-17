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Sarı serum faciasında mahkemeden karar çıktı: Doktor beraat etti

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Afyonkarahisar'da özel bir poliklinikte sarı serum verilmesinin ardından hayatını kaybeden Mehmet Gündoğan'ın davasında sanık doktor beraat etti.

Afyonkarahisar'da özel bir poliklinikte sarı serum verilmesinin ardından fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahsın davasında sanık doktor beraat etti.

Olay, 2025 yılının Ocak ayında meydana geldi. Umre hazırlığı yaparken rahatsızlanan Mehmet Gündoğan'a (38), boğaz enfeksiyonu şikayetiyle başvurduğu özel klinikte 'sarı serum' verildi. Fenalaşan Gündoğan, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Gündoğan'ın ailesinin şikayeti üzerine 7. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Görülen davanın son duruşmasında karar çıktı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, sanık Dr. S.E.'nin üzerine atılı suçtan Adli Tıp Kurulu (ATK) raporu doğrultusunda beraatı yönünde mütalaa verdi. Mahkeme mevcut deliller ve ifadelere göre yargılamayı tamamlayarak, sanık Dr. S.E.'nin beraatına karar verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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