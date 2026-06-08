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Tekirdağ'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Tekirdağ'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, ilçe çıkışındaki petrol istasyonu önünde meydana geldi. Saray'dan Çerkezköy yönüne seyreden B.D. yönetimindeki 59 LR 390 plakalı kamyonet karşı yönden gelen D.N. idaresindeki 59 AJM 693 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü D.N. ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yaralıları araçtan çıkarırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri sonrası yaralılar ambulanslarla Saray Devlet Hastanesi ve Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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