Son dakika haberleri | Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yanarak hayatını kaybetti Son dakika gündem haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde şarampole yuvarlanan araçta yangın çıktı. Samsun'un Bafra ilçesinde şarampole yuvarlanan araçta yangın çıktı. Sürücü yanarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Şahinkaya Mahallesi'nde Ahmet Topuz (72) idaresindeki 55 YD 108 plakalı otomobil, virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası araçta yangın çıkarken, sürücü yanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (Ahmet Şükrü Uluçay/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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