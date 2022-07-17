Şarampole uçan kamyon alev aldı! Sürücünün cansız bedeni, yangın söndükten sonra bulundu Muğla'nın Milas ilçesinde, şarampole devrilerek alev alan kamyonun şoförü Ali Güler (33), hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler ise Güler'in cansız bedenini morga kaldırdı. Muğla'da Ali Güler isimli sürücü kullandığı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon savrulup, şarampole devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. ÖLÜ BULUNDU Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından kaza sonrası alev alan kamyondaki yangın söndürüldü. Kamyonun içerisinde yapılan incelemede şoför Ali Güler ölü bulundu. CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI Güler'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - 3. Sayfa Ali Güler Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler

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