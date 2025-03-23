Saraçhane'de gerginlik tırmandı! Polisten kaçan protestocular İBB binasına girdi

İki farklı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmasının ardından 91 şüpheli ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Çağlayan Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemi alınırken; avukatlar ve polis arasında arbede yaşandı. Çağlayan Adliyesi'ne giriş yapmak isteyen bir grup avukat polis çemberine alındı. Avukatların adliyeye geçişine izin verilmedi.

SARAÇHANE'DE GERGİNLİK

Öte yandan CHP'nin çağrısı ise Saraçhane'de toplanan ve Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis izin vermedi. Taksim'e yürümek isteyenlere polis biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.

PROTESTOCULAR İBB BİNASINA GİRDİ

Saraçhane'deki gerginlik mitingin ardından da devam etti. Polislerin müdahalesinden kaçan protestocular, İBB Binası'na girdi. Bazıları kişilerin ise kaçarak ara sokaklara dağıldı.

ANKARA'DA EN AZ 60 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki için Güvenpark'ta toplanan protestocular, yolu kapatarak Kızılay'dan Meclis yönüne doğru yürümek istedi.

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Her yer direniş', 'Susma sustukça sıra sana gelecek' sloganlarının atıldığı protestoda, Meşrutiyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde protestocular ile polis karşı karşıya geldi. Protestoculara TOMA'lardan su ve biber gazı ile müdahale eden polis, en az 60 kişiyi gözaltına aldı. Olaylarda 1 polis ve 1 bekçi de yaralandı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında göz altına alınmıştı.

Gözaltı kararı sonrası çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmiş, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı.