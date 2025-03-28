Sapanca Gölü'nde kana alabora oldu: 5 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayboldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinden Sapanca Gölü'ne açılan ve 7 kişinin bulunduğu kano şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu.

5 KİŞİ KURTARILDI, 2 KİŞİ KAYBOLDU

Göle düşen 5 kişi kurtarılırken, 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Serdivan ilçesinde bulunan Gölpark mevkiinde meydana gelen olayda, Sapanca Gölü'ne açılan ve 7 kişinin bulunduğu kano şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu.

EKİPLER HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLAMADI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, göle düşen 5 kişiyi kurtarırken 2 kişiyi arama çalışması başlattı. Herhangi bir bulguya rastlayamayan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.