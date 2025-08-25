Sapanca'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Sapanca'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Sapanca içesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Göl Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Arifiye yönüne giden Ömer Ö. (20) idaresindeki 34 MMG 219 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Devrilen motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklenirken, sürücü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
